شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..ماذا فعل الإسماعيلى والجونة فى 7 مباريات قبل صدام الجولة الأخيرة للدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره الإسماعيلى على ستاد الجونة فى العاشرة مساء الاثنين فى الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة الجونة من المقاولون العرب برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة بينما تعادل الاسماعيلى مع الأهلى بهدف لكل فريق.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 50 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 12 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

والتقى الدراويش منذ صعود فريق الجونة لدورى الأضواء موسم 2009-2010 خلال المواسم المكتملة فى 7 مباريات، فاز الإسماعيلى فى 4 مباريات وتعادل الفريقين فى مباراتين وفاز الجونة فى مباراة ، سجل الدراويش 13 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف

وانتهت مباراة الاسماعيلى والجونة فى الدور الاول بالتعادل الايجابى 2-2 .

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وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".