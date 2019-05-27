شاهد .. احتفالات زمالكاوية بالسويس بالكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع السويس العديد احتفالات لجماهير الزمالك بالمحافظة احتفالا بفوز الأبيض بأول لقب للكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه علي ضيفه نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5 / 3 عقب تعادلهم ذهابا وعودة بهدف لكل فريق . كان المئات من تجمع زمالكاوية السويس احتشدو في أحد الكافيهات بجوار استاد السويس الجديد لمشاهدة المباراة وخرجوا في مسيرات ابتهاجا" بالفوز . Advertisements حقق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .

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