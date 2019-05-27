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المقاولون يهنئ الزمالك بالحصول على الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لنادي الزمالك بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية .

 

وأرسل مجلس الادارة برقية تهنئة لنظيره  في الزمالك مؤكدا على فخره وسعادته باللقب الافريقي بعد مجهود كبير من مجلس الادارة والجهاز الفني واللاعبين.

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من جانبه وجه المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة المشرف على الكرة بالمقاولون تهنئته لجماهير الزمالك التي قدمت صورة أكثر من رائعة في النهائي الأفريقي، ولكل المنظومة في نادي الزمالك من مجلس ادارة لجهاز فني ولاعبين.

 

وأكد "فتحي"، أن الزمالك استحق اللقب عن جدارة على مدار البطولة، واتسم لاعبوه بالروح القتالية، مشيرا إلى أن هذا اللقب انتصارا كبيرا ليس للزمالك فحسب، بل للكرة المصرية عامة قبل أيام من انطلاق كاس الأمم الأفريقية.

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