شاهد.. احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جماهير نادي الزمالك ، الاحتفال بفوز فريقها ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، حيث أغلقت الجماهير شارع جامعة الدول العربية أمام مقر القلعة البيضاء ، للاحتفال حتى الساعات الاولي من صباح اليوم .
حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.
أحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.
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