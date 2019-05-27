سوبر كورة..ركلات الترجيح تروى حكاية تتويج عمره 23 عاما من "القاهرة لبرج العرب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك أول ألقابه ببطولة الكونفدرالية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين بإياب نهائي الكونفدرالية والمقامة على برج العرب، ليعود الأبيض لتحقيق الألقاب الإفريقية بعد غياب دام 16 عاما منذ التتويج بالسوبر الإفريقي عام 2003، عقب الفوز على الوداد المغربي.

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