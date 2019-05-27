عراب الزمالك فى الكونفدرالية .. جروس.. صائد المباريات وقناص البطولات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح السويسري كريستيان جروس فى قيادة الزمالك للتتويج بالكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ الأبيض ليكون سابع مدرب في ميت عقبة يظفر بلقب إفريقي .

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