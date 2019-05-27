شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، 19 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء أمس الأحد ، استعدادا لمباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الإثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع 34 والأخير بالدوري. Advertisements واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو - بلتاجي سمير في حراسة المرمي - طه عادل - محمد دبش - حسني فتحي - احمد ياسين - احمد محسن - هاني سعيد - محمد توني - ميدو جابر - وليد عادل - نصر رمضان -خالد الشيخ - حسام عبدالواحد - عمر الوحش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - مروان حمدي - جون أنطوي . ويدخل المقاصة مباراة طلائع الجيش ، برصيد 45 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري.

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