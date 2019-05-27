انت الان تتابع رئيس الزمالك لشوبير: حسابي معاك بكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ ص

أحمد شوبير

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: «أنت بتقول إني اعتذرت للاتحاد الإفريقي، طلع الاعتذار، أنا لا أعتذر لأحد، وحسابي معك سيكون من الغد». وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقي على رئيس الزمالك وأصبح من حقه حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي».

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وأكد رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «المحور»، أن فريقه توج ببطولة الكونفدرالية بفضل الله، ودعوات الجماهير، ومساندتها للفريق طوال الفترة الماضية.وتابع: «الزمالك سيفوز بعد الكونفدرالية، ببطولتي الدوري وكأس مصر، بفضل هذا الجمهور العظيم الذي يقف خلف الفريق».وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية