انت الان تتابع رئيس الزمالك: نجلي يستحق لقب المعلم.. وأشكر لاعبي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ ص

الزمالك

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية لجماهير ناديه، الذين حرصوا على دعم الفريق، في مواجهة نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا أنهم جمهور عظيم ولا يقلون عن مشجعي أي ناد آخر. وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحاته، عقب المباراة لفضائية «المحور»: «أود أيضًا أن أوجه شكر خاص لجمهور النادي الأهلي المحترم، غير المريض نفسيا، ولاعبي الفريق الأحمر الذين تواصلوا معي ودعموا الفريق قبل المباراة».وتابع رئيس القلعة البيضاء: «أوجه رسالتي الآن لممدوح عباس، وهاني العتال، وأذكرهم بأن هذه هي البطولة

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