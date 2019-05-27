خالد الغندور: طارق حامد يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي

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تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص
خالد الغندور
قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن دوري أبطال إفريقيا هي البطولة رقم واحد في القارة، وتسبق بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأنها الأعلى من ناحية القيمة المالية. وحسم الزمالك بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»، أن الفوز بالكونفدرالية قد يكون حاسمًا في لقب نادي القرن، لأن الفريق المتوج به يحصل على نفس عدد النقاط التي يحصل عليها بطل دوري أبطال.
وواصل حديثه: «الزمالك أثبت أنه فريق حصالة بالفعل مثلما يطلق البعض عليه، لكنه حصالة تقوم بادخار جمهوره ونجومه الذين يساندونه حتى يحقق البطولات، في ظل التجاهل الإعلامي الواضح لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، ومحاولات بعض المنافسين الضغط على الفريق لتشتيت تركيزه بأمور تخص بطولة الدوري خلال
وواصل حديثه: «الزمالك أثبت أنه فريق حصالة بالفعل مثلما يطلق البعض عليه، لكنه حصالة تقوم بادخار جمهوره ونجومه الذين يساندونه حتى يحقق البطولات، في ظل التجاهل الإعلامي الواضح لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، ومحاولات بعض المنافسين الضغط على الفريق لتشتيت تركيزه بأمور تخص بطولة الدوري خلال الأيام الماضية».
ويرى الغندور، أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، يستحق أن يحصل على لقب أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الزمالك.
وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه بالسوبر الإفريقي عام 2003 على حساب الجيش المغربي، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء المغربي أيضًا.
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