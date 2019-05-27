شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للزمالك يتابع حالة طارق حامد بعد التتويج بالكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اللاعب طارق حامد بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق بنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان. وأوضح الجهاز الطبي أن الجرح أسفل ظهر اللاعب لم يكن غائرا رغم تكرار النزيف. في السياق، هنأ السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول، اللاعب بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا أنه قدم مستوى متميزا وأداء بطوليا وكان محارب بأرض الملعب.

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