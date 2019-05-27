شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد: لقب الكونفدرالية له مذاق خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية باعتبارها أول ألقابه مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن «لها مذاق خاص».

أكد مهاجم الزمالك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن «الفريق كبير ومميز، ولا يتأثر بغياب أي لاعب نهائيا أو النقص العددي»، مضيفًا أن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا خلال البطولة منذ البداية، مهديا الفوز لمجلس الإدارة والجماهير.