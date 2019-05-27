شكرا لقرائتكم برنامج خاص للزمالك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر جهاز الزمالك فى الساعات المقبلة، البرنامج الخاص للاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى، وذلك من أجل استكمال انتصاراته لمواصلة المنافسة على بطولة الدورى خاصة بعد تعثر الأهلى بتعادله مؤخرًا مع الإسماعيلى وفقدانه نقطتين ثمينتين فى مشواره بالبطولة المحلية.

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

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وأحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.