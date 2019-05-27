شكرا لقرائتكم بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. هاشتاج "جددو عقد جروس" يتصدر تويتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، بإنتهاء مشوار السويسري ستيفين جروس المدير الفني للفريق الابيض مع القلعة البيضاء عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية، تصدر هاشتاج " جددواعقد جروس" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يشار إلى أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن عقد جروس مع الزمالك انتهي ولن يستمر في بطولة الدوري المصري.

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وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وأحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.