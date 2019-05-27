هاشتاج الزمالك بطل أفريقيا يتصدر تويتر...

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جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج الزمالك بطل أفريقيا تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر احتفالا من جمهور الأبيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية . Advertisements توج الزمالك بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 وتعد هذة المرة الأولى فى تاريخ الزمالك أن يحقق الكونفدرالية ، والمرة الثانية للأندية المصرية حيث سبق وتوج الأهلى باللقب عام 2014.

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