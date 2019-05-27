شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك سيفوز بالثلاثية هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريقه سينافس على لقبي الدوري والكأس خلال هذا الموسم بعد نجاح فريقه بالحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء.

ونجح فريق الزمالك في العودة إلي منصات التتويج على المستوى الإفريقي بعد غياب 16 عامًا من خلال الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي .

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وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية :"أعداد الجماهير اليوم لم تحدث في تاريخ مباريات الأهلي السابقة"، نافياً أن يكون قد تقدم باعتذار لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل حضور المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية ، قائلاً "لم أعتذر لأحد".

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن حسابه مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ، سيبدأ من اليوم ، بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية.