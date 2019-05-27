شكرا لقرائتكم الصورة بألف بطولة.. شاهد اعتداء لاعبى نهضة بركان على مشجع زملكاوى بأرض الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتدى لاعبو نهضة بركان على مشجع زملكاوى عقب انتهاء مواجهة الفريق الأبيض ونظيره المغربى. والتقطت كاميرا "سوبركورة" ركض أحد لاعبى نهضة بركان وراء المشجع قبل أن يتدخل الأمن لإنهاء الأزمة. Advertisements توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد وهو نفس نتيجة الذهاب لنهضة بركان المغربى. ودخل لاعبو الزمالك مع مديرهم الفنى جروس فى فرحة عارمة عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى التاريخ.

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