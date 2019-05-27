شكرا لقرائتكم بعثة سلة سموحة تعود من أنجولا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعثة فريق سلة سموحة تعود من أنجولا غدا الثلاثاء بعد التتويج بالمركز الثالث وبرونزية البطولة الإفريقية للسلة . وكانت سلة سموحة، قد توجت ببرونزية المنافسات بعد التغلب على القيروان التونسى فى نهائيات البطولة . Advertisements وقال أحمد عجلان رئيس بعثة سموحة فى أنجولا، إن البعثة تغادر بعد غد الثلاثاء قادمة إلى مصر.

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