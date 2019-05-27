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محمد نبيل
هنأ الفنان محمد هنيدى نادى الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه في النهائي على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3 .
وكتب هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بركان مين ده إحنا معلمين" ووضع صورة كأس البطولة .
كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل ساخر من محمد هنيدي بعد فوز الزمالك بـ الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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