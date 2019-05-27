كتب- محمد سامي:
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك لفوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد.
وأشاد الرئيس بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري.
كما وجه الرئيس السيسي، التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ "الزمالك" بالكونفيدرالية.. ويوجه التحية للجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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