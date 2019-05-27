السيسي يهنئ "الزمالك" بالكونفيدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك لفوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد.

وأشاد الرئيس بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري.

كما وجه الرئيس السيسي، التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.