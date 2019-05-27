كتب- علي البهجي: هنأ تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، جماهير الزمالك بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي. وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك":" مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وادارة مستقرة شابوه امير مرتضى ". وأضاف:" ادارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت واعادت الزمالك على عرش افريقيا بعد غياب، لم تبحث على شماعه ولم تضلل جمهورها، ولم تختلق عداوات وهميه".

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية: إدارة مستقرة و"شابوه" أمير مرتضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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