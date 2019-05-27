شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغلق ملف الكونفدرالية ويبدأ الاستعداد لمواجهة الإنتاج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ جهاز الزمالك فى الساعات المقبلة فى تحضير البرنامج الخاص للاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى، وذلك من أجل استكمال انتصاراته لمواصلة المنافسة على بطولة الدورى خاصة بعد تعثر الأهلى بتعادله مؤخرًا مع الإسماعيلى وفقدانه نقطتين ثمينتين فى مشواره بالبطولة المحلية.

حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

Advertisements

أحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة خاضها حتى الآن، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض، فيما خاض الزمالك 29 مباراة فى المسابقة المحلية، حصد خلالهم 66 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، ويتبقى له خمس مباريات أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى.