شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: ربنا أهدى الزمالك لقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى، فى إياب النهائى، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على ستاد برج العرب.
قال محمد إبراهيم فى تصريحاته لقناة "TME SPORTS": "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفنى على الجهد الذى بُذل من أجل التتويج باللقب الأفريقى، والجميع تعب وربنا أهدانا البطولة".
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