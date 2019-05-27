شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرجانى ساسى لجمهور الزمالك: "بحبكم بارشا".. والفرحة أكبر معاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر التونسى فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك تغريدة له عبر موقع التواصل الأجتماعى تويتر يهنئ فيها جمهور الأبيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. وعلق فرجانى ساسى، قائلا، "من قلبى بحبكم برشاااا وشكرا ليكم بجد جمهور عظيم أنا حسيت أنى بلعب وبكسب بيكم فرحتنا كبيرة باللقب والفرحة أكبر معاكم". Advertisements وتوج الزمالك بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 . وتعد هذة المرة الأولى فى تاريخ الزمالك أن يحقق الكونفدرالية، والمرة الثانية للأندية المصرية، حيث سبق وتوج الأهلى باللقب عام 2014.

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