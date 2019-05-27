شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن مشوار السويسري ستيفن جروس المدير الفني للفريق انتهى اليوم مع الأبيض، موضحا: " قصة الراجل مع الفريق انتهت تماما"

ونجح فريق الزمالك في العودة إلى منصات التتويج على المستوى الإفريقي بعد غياب 16 عامًا من خلال الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي .

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وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية ، إن جروس كان لا يريد الفوز بالمباراة، ما دفعه للتواجد في غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة، والحديث مع اللاعبين لاستعادة الثقة في أنفسهم، مضيفا: "طالبتهم بعدم التركيز مع المدير الفني" .

وأضاف رئيس الزمالك، أنه ملتزم بجدول الدوري وسيخوض مباراتين قبل بطولة أمم أفريقيا القادمة .