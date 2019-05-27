شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جروس لن يكمل الدوري مع الزمالك رغم الفوز بالكونفدرالية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن جروس المدير الفني للزمالك لن يستمر مع فريق الزمالك رغم الفوز بالبطولة الكونفدرالية . وقال مرتضى منصور لقناة TIME SPORTS : "جروس لن يستمر مع الزمالك" . وحقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: جروس لن يكمل الدوري مع الزمالك رغم الفوز بالكونفدرالية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.