سوبر كورة.. إجرى يا عنتر.. شاهد مطاردة لاعبى نهضة بركان لمهاجم الزمالك بالملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول لاعبو نهضة بركان المغربي التعدي على محمد عنتر لاعب الزمالك عقب انتهاء مباراة الفريقين في إياب الدوري النهائي للكونفدرالية والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب وانتهت بفوز الأبيض علي الفريق البرتقالي بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح.

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