كاميرا سوبر كورة تسجل كرنفالات الجماهير بشعار "كله يرقص ع الكبوت"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة الأجواء الاحتفالية لجماهير الزمالك أمام بوابات النادى، بعد تتويج الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية. لمشاهدة كرنفالات الجماهير عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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