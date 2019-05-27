شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أعداد جماهيرنا لم تحدث فى تاريخ الأهلى.. ولم أعتذر لرئيس الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، أن فريقه سينافس على لقبى الدورى والكأس خلال هذا الموسم بعد الحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء.

ونجح فريق الزمالك في العودة إلى منصات التتويج على المستوى الأفريقي بعد غياب 16 عامًا من خلال الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي .

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية: "أعداد الجماهير اليوم لم تحدث في تاريخ مباريات الأهلي السابقة"، نافياً أن يكون قد تقدم باعتذار لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل حضور المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية ، قائلاً "لم أعتذر لأحد".