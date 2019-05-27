إبراهيم حسن لـ TIME SPORTS : نادي الزمالك " اتغير " والتتويج بالكونفدرالية مجرد بداية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم حسن لاعب نادي الزمالك أنه سعيد بالتتويج بالببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي. حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح . Advertisements تابع إبراهيم حسن فى تصريحات لقناة TIME SPORTS " الزمالك اتغير " والقادم سيكون أفضل للأبيض وسنعود للتويج بالبطولات بعد حصد الكونفدرالية.

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