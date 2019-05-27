شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سموحة تعود من أنجولا غداً بعد برونزية السلة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة فريق سلة سموحة من أنجولا غدا الثلاثاء بعد التتويج بالمركز الثالث وبرونزية البطولة الإفريقية للسلة . Advertisements وتوح سموحة ببرونزية المنافسات بعد التغلب على القيروان التونسى فى نهائيات البطولة . أكد احمد عجلان رئيس بعثة سموحة فى أنجولا أن البعثة تغادر غد الثلاثاء قادمة إلى مصر.

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