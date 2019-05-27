جددوا عقد جروس.. هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات رئيس الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج " جددوا_عقد_جروس" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، انتهاء مشوار السويسري ستيفين جروس المدير الفني للفريق الأبيض مع القلعة البيضاء، عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن عقد جروس مع الزمالك انتهى، ولن يستمر في بطولة الدوري المصري.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

أحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.