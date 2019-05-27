شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين ، الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد المحلى لموسم 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية و التى تستمر لمدة 3 أيام متتالية .

و يشهد اليوم الأول للدورة لقاء بين الأهلى مع سبورتنج فى العاشرة مساءا ، على أن يلتقى سبورتنج مع طلائع الجيش غدا الثلاثاء فى نفس التوقيت .

بينما يشهد ختام الدورة لقاء بين طلائع الجيش و الأهلى فى العاشرة مساءا أيضا ، حيث تقام المسابقى بحضور حاملى بطاقات الإتحاد و أعضاء الأندية المتبارية .