صورة ..#الزمالك _ بطل _ أفريقيا يتصدر تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج الزمالك بطل أفريقيا تريند موقع التواصل الأجتماعى تويتر أحتفالا من جمهور الأبيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية . توج الزمالك بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 وتعد هذة المرة الأولى فى تاريخ الزمالك أن يحقق الكونفدرالية ، والمرة الثانية للأندية المصرية حيث سبق وتوج الأهلى باللقب عام 2014. Advertisements .

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