شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو : نجوم الزمالك كانوا عند حسن الظن.. والجماهير سر الفوز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سيد زيزو، مهاجم الزمالك أن لاعبي فريقه كانوا عند حسن الظن، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، والتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة البركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، قبل أن يفوز الزمالك بمباراة العودة بهدف نظيف.

وقال أحمد زيزو لقناة تايم سبورتس :"الجماهير منحتنا قوة كبيرة وساعدتنا على تقديم كل ما لدينا، حتى نجحنا فى التتويج باللقب الغالي.