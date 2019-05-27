شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الزمالك و نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولي في تاريخه.

كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

احرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.

نجح الزمالك في القفز الي المركز الثاني في الاكثر تتويجا بالالقاب علي مستوي افريقيا برصيد 12 بطولة ، حيث حقق الزمالك دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، كأس السوبر الإفريقي مرة، وكأس السوبر الأفرو آسيوي مرتين، قبل أن يضيف لقب الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

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ويتصدر الأهلي قائمة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية بواقع 20 لقبا، وبفارق 8 ألقاب عن الزمالك .