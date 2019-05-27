كاميرا سوبر كورة ترصد كرنفال "زملكاوى أهلاوى" أمام بوابات الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زحفت جماهير الزمالك نحو أبواب النادى بميت عقبة للاحتفال بتتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية. لمشاهدة كرنفالات الجاهير أمام بوابات الزمالك اضغط هنا..

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