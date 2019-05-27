طبيب الزمالك يكشف لمصراوي حجم إصابة طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم إصابة اللاعب طارق حامد، خلال مشاركته مع فريقه بنهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد أسامة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإصابة التي تعرض لها طارق حامد كانت عبارة عن جرح في الظهر.

وأضاف ، أن إصابة طارق حامد بسيطة، ولذلك استطاع اكمال المباراة أمام نهضة بركان.

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وتوج نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة.

الزمالك اكتفى بهدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعدما خسر في الذهاب الذي أقيم بالمغرب بنفس النتيجة، ليحكم الفريقان لركلات الترجيح.

واستطاع الزمالك أن يحسم لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، والبطولة الأفريقية العاشرة في تاريخه بعد توقف عن التتويج القاري بدأ منذ عام 2003 عندما توج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الوداد المغربي.