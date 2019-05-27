ملف الأحد.. الزمالك يعود لأمجاد إفريقيا.. والاتحاد المغربي يحتج على جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019.
أبو تريكة يوجه رسالة للزمالك بعد فوزه بالكونفدرالية
مران الأهلي.. أزارو يواصل التأهيل.. وأيمن أشرف ينتظم
بالفيديو.. ليلة بيضاء.. الزمالك يعود لأمجاد إفريقيا بالتتويج بالكونفدرالية
رسميًا.. النجم الساحلي يتعاقد مع سليماني كوليبالي
"كاف" يُعلق عقوبته ضد رئيس الزمالك
إيميل يرحل عن طلائع الجيش عقب مواجهة المقاصة
مستند.. الاتحاد المغربي يحتج على جهاد جريشة لدى "كاف" بسبب نهائي الأبطال
الأهلي يحدد موقف المصابين قبل مواجهة المقاولون "المحتملة"
رئيس الزمالك: نهاية جروس اليوم.. وطالبت اللاعبين بتجاهله بين "شوطي النهائي"
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