أكثر من مليون دولار.. خزينة الزمالك تنتعش بـ"المكافأة الجديدة" بعد لقب الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- فريد قطب:

توج نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة.

الزمالك اكتفى بهدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعدما خسر في الذهاب الذي أقيم بالمغرب بنفس النتيجة، ليحكم الفريقان لركلات الترجيح.

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وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قد رفع الجوائز المالية لكل البطولات التي ينظمها الاتحاد بداية من كأس الأمم الإفريقية 2017 سواء كانت منتخبات او أندية بجانب بطولات الشباب والناشئين.

وقام الكاف بمخاطبة الاتحادات المحلية بالقيم المالية الجديدة لجوائز بطولاته المختلفة والتي شهدت زيادات كبيرة في المسابقات من الفترة بين 2017 و2020.

وطبقا لقرار الكاف، فمن المنتظر أن يحصل الزمالك، صاحب لقب الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، على 1.250 مليون دولار، بعدما كانت قيمتها في وقت سابق 660 الف دولار، اي بزيادة 89.39 %.

على أن يحصل فريق نهضة بركان المغربي، صاحب المركز الثاني على 650 الف دولار، اي بزيادة 37.36%.