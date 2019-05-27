رئيس الزمالك: سننافس على الدوري والكأس.. وأعداد جماهير الزمالك لم تحدث مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن فريق الكرة سينافس على لقبي الدوري والكأس خلال هذا الموسم بعد نجاح فريقه بالحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر شاشة "المحور الفضائية" في الساعات الأولى من صباح السبت :"أعداد الجماهير اليوم لم تحدث في تاريخ مباريات الأهلي السابقة".

وعن طموح الفريق الأول خلال هذا الموسم، رد رئيس القلعة البيضاء قائلاً :"سننافس على الدوري والكأس".

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 8 نقاط مع الأهلي إلا أن الأبيض يمتلك خمس مباريات مقابل مباراتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، نجح فريق الزمالك في الوصول لدور الثمانية حيث من المقرر أن يواجه الأبيض فريق مصر المقاصة، حيث من المقرر أن يواجه الفائز فريق الاتحاد السكندري في دور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يعود لمنصات التتويج على المستوى الإفريقي بعد غياب 16 عامًا من خلال الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنهاية مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.