رئيس الزمالك: نهاية جروس اليوم.. وطالبت اللاعبين بتجاهله بين "شوطي النهائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال رئيس نادي الزمالك، إن مشوار جروس انتهى اليوم مع الأبيض، لافتًا إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي مباراة فريقه ونهضة بركان بعدم التركيز مع المدير الفني.

ونجح الزمالك في التتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب".

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور الفضائية" في الساعات الأولى من صباح السبت :"قصة جروس مع الزمالك انتهت اليوم".

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وأضاف :"تواجدت في غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة، وتحدثت مع اللاعبين لاستعادة الثقة في أنفسهم وطالبتهم بعدم التركيز مع المدير الفني".

وكان كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك صرح عقب مباراة نهضة بركان أن إدارة ناديه تحدثت معه بشأن تجديد عقده (طالع التفاصيل).

جدير بالذكر أن جروس تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك مطلع الموسم الحالي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.