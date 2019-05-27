بالصور- احتفالات في "ميت عقبة" عقب فوز الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد ومحمد عبدالناصر: احتفل مشجعو نادي الزمالك أمام مقر ناديهم بمنطقة ميت عقبة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي. واحتشد المئات أمام مقر النادي، رافعين شعارات وأعلام القلعة البيضاء، تعبيرًا عن فرحتهم العارمة بالتتويج الأول ببطولة الكونفدرالية، وسط تواجد أمني أمام مقر النادي لتأمين احتفالات الجماهير.

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