طارق حامد.. مقاتل لا يعرف الاستسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض الزمالك لضربة قوية بإصابة نجمه التونسي فرجاني ساسي الذي كان بمثابة المحرك للفارس الأبيض في رحلته الإفريقية ببطولة الكونفدرالية، وظن البعض أن قاطرة الزمالك تعطلت، وأن الرحلة توقفت عند ذلك الحد.

وفي نفس الوقت ظهرت قوة المحرك الأخر الذي دفع الزمالك بإصرار وعنف إلى منصة التتويج التي لم يعرفها الفارس الأبيض طوال تاريخ بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، وأسباب الانتصار كثيرة، لكن طارق حامد كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى التتويج الإفريقي الذي غاب لسنوات عجاف.

قلب الزمالك النابض تعرض لإصابة دامية في الشوط الثاني كادت أن تحرم الفارس الأبيض من خدماته، لكن طارق حامد لم يستسلم، لم يأبه بالدماء التي شربها "الشورت" الأبيض.

لم يتوقف عن اللعب برهة، كلما أفسدت الدماء اللون الأبيض الناصع لـ"الشورت"، قام طارق حامد باستبداله بأخر في لحظات، قبل أن يعود مجدداً لاستئناف القتال.

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سيطر نجم الزمالك على وسط الملعب تماماً وقام ببناء حائط صد أمام هجمات الفريق المغربي الذي حاول على استحياء الهروب من قبضة طارق حامد إلى الأطراف لكن دون جدوى.

شكّل طارق حامد الحماية الكاملة لخط دفاع الأبيض، وساهم في دعم الهجوم ببناء الهجمات من الخلف، واستحق لقب رجل المباراة في النهاية، وربما رجل البطولة.

الإصابة ليست كافية لكي يقتنع طارق حامد بالاستسلام، الجروح والندبات والدماء لا تعني الخروج من الملعب إذا كانت المعركة ما زلت مستمرة، طارق حامد مقاتل لا يعرف التواري.

ومن المؤكد أن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر وجد الآن اللاعب رقم 2 في تشكيل مصر بعد محمد صلاح، وعليه أن يفكر في الأسماء التسعة المتبقية لخوض بطولة أمم إفريقيا.