مدرب نهضة بركان: الحكم ظلمنا.. وجماهير الزمالك حسمت اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

انتقد منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أداء حكم مباراة فريقه أمام الزمالك في نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق الزمالك استطاع أن يتوج بلقب مسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق نهضة بركان (5-3) بركلات الترجيح، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-1).

وأضاف المدير الفني لفريق نهضة بركان في تصريحات عقب المباراة :"فريقي قدّم مباراة بطولية في كأس الكونفدرالية، وخسرنا المباراة بصعوبة".

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وتابع :"الزمالك يستحق الحصول على اللقب، لكن الحكم ظلمنا، والجماهير لعبت دورًا كبيرًا مع الزمالك في حسم اللقب".

وواصل :"في البطولات الأوروبية يكون النهائية من مباراة واحدة، ولكن في أفريقيا نخوض مباراتي ذهاب وإياب في أسبوع واحد".

جدير بالذكر أن فريق نهضة بركان استطاع الوصول للمباراة النهائية من مسابقة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه قبل خسارة اللقب لصالح الزمالك.