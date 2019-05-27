جروس يوضح موقفه من البقاء مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، أن عقده مع الفريق سينتهي بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن إدارة ناديه تحدثت معه بهذا الشأن.

وأشار جروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الوقت لم يكن مناسبًا للحديث عن تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وقال المدير الفني للزمالك: "عقدي مع الزمالك سينتهي بنهاية الشهر الجاري بالفعل، والإدارة تحدثت معي بهذا الشأن بالفعل".

واختتم: "لم يكن هناك وقت خلال الفترة الماضية للجلوس والتفاوض عن تجديد التعاقد من أجل الحديث عن الأمر".

ونجح الزمالك في التتويج بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي في الدور النهائي من المسابقة.