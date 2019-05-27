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جروس يرحب بالرحيل عن الزمالك

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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كشف مصدر فى الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق يرحب بالرحيل من منصبه وعدم الاستمرار مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد انتهاء عقده

وشدد المصدر على ان السويسرى يعاني من حالة من الاستياء والضيق الشديد بسبب الانتقادات الدائمة له من رئيس الزمالك مؤخرا والجلسات المكثفة التى يعقدها معه ومع اللاعبين ومحاولات فرض اسماء عليه للتواجد بالتشكيل الاساسي للفريق وانه لاتوجد لديه أزمة في الرحيل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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