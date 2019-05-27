جروس يرحب بالرحيل عن الزمالك

كشف مصدر فى الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق يرحب بالرحيل من منصبه وعدم الاستمرار مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد انتهاء عقده
وشدد المصدر على ان السويسرى يعاني من حالة من الاستياء والضيق الشديد بسبب الانتقادات الدائمة له من رئيس الزمالك مؤخرا والجلسات المكثفة التى يعقدها معه ومع اللاعبين ومحاولات فرض اسماء عليه للتواجد بالتشكيل الاساسي للفريق وانه لاتوجد لديه أزمة في الرحيل
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