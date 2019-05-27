مرتضى منصور يشكر السيسي على تهنئة الزمالك بالتتويج الإفريقي

وجه مرتضي منصور، رئيس الزمالك، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تهنئة القلعة البيضاء، والجماهير المصرية، على التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.
وكشف رئيس الزمالك، ان التتويج بلقب الكونفدرالية الافريقية، رسالة للمشككين في قدرات وامكانيات الفريق، وانه لن يتوج بالبطولة الافريقية ، مشيرًا أن البطولة أخرصت الألسنة والمتربصين بالنادي،والذين كانوا يتوهمون سقوط الفريق، وتوديعه البطولة الإفريقية من دور المجموعات.
وأشار مرتضي منصور، أن أحمد مرتضى، رغم عدم تواجده في مجلس الادارة ، الا أنه دعم وسانده بمنتهى القوة، وكان مشرفا على التنظيم المثالي للمباراة النهائية .
كما أشاد رئيس الزمالك، بالدور المميز، من جانب أمير مرتضي منصور، المشرف العام على قطاع الكرة، على دوره المميز، في لم شمل اللاعبين، وابعادهم عن اى مشاكل أو أزمات.
ووجه مرتضي منصور، شكره لجماهير الزمالك، التي تواجدت في المباراة والتشجيع المثالي طوال الـ90 دقيقة، وعدم خروج عن النص أو ارتكاب تجاوزات.
ووجه رئيس الزمالك الشكر لقيادات الدولة على مساندة القلعة البيضاء ودعمهم للنادي من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية.
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