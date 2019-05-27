بعد الفوز بالكونفدرالية.. الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولات الإفريقية

بعد فوزه بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه وصل فريق الزمالك الى البطولة الإفريقية رقم 12 لينفرد بالمركز الثاني كأكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية.

وجاء الزمالك في المركز الثاني خلف الأهلي صاحب العشرين لقب إفريقي ومتفوقا على مازيمبي ثالث الفرق الإفريقية برصيد 11 بطولة.

وكان الزمالك قد حقق لقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بمسماها الجديد بالفوز على نهضة بركان في نهائي البطولة أمس الأحد بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

توج نادي الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح

بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، في إياب نهائي البطولة الإفريقية.

وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.