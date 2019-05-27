أمير مرتضى: التتويج بالكونفدرالية دافع قوي لحصد المزيد

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بأن لاعبي الفريق كان لديهم إصرار على التتويج بالبطولة، وتخطى كافة الصعوبات والتحديات طوال مشوار البطولةمن بدايتها للمباراة النهائية.
وأشار المشرف العام، بأنه كانت لديه ثقة في لاعبي الزمالك، في التتويج بلقب الكونفدرالية، حتى بعد خروج
وأضاف أمير مرتضى، الفريق حقق بطولة في غاية الأهمية، وستكون بمثابة دافع قوى للاعبين خلال المرحلة المقبلة، لحصد المزيد من الالقاب والبطولات المحلية والافريقية.
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